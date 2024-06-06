06.06.2024 16:55 Віталій Хінєвіч

Ігор Терехов нагородив відзнаками представників медіаспільноти Харкова

Медіаспільнота Харкова завжди вирізнялася з-поміж інших. І тим паче сьогодні. Насамперед сміливістю.

Про це сказав Харківський міський голова Ігор Терехов, передає РЕДПОСТ.

«Сміливістю відстоювати свої принципи й за жодних умов не йти на компроміси із совістю. Сміливістю працювати у надскладних і вкрай небезпечних обставинах. Поряд з військовими — на передовій. Поряд з рятувальниками, медиками, комунальники службами — тут, у тилу.

І все це лише заради того, аби світ знав правду. Аби виключати навіть найменші шанси знищити або спотворити нашу історію, забути або зневажити нашу пам'ять.

І хоча час від часу, як і в будь-яких людських взаємовідносинах, між нами виникають суперечки, всі ми розуміємо, що пливемо в одному човні, що у нас один ворог - росія, й одна мета - його Перемогти»,- йдеться у повідомленні.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що щороку 6 червня відзначається професійне свято всіх українських журналістів, кореспондентів та репортерів.