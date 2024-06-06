06.06.2024 15:45 Віталій Хінєвіч

Комунальники Харкова передали військовим препарати з плазми крові

Представники комунальних підприємств передали військовим медикам препарати з плазми крові для лікування пацієнтів з тяжкими травмами та пораненнями, отриманими внаслідок обстрілів.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.

Передача препаратів стала можливим завдяки участі працівників комунальних підприємств «Ритуал», «Комплекс з вивозу побутових відходів» та «Харківводоканал» у благодійній акції зі здавання плазми в Центрі служби крові компанії «Biopharma Plasma Харків».

Як повідомив заступник директора КП «КВПВ» Артем Семикопенко, працівники підприємства регулярно долучаються до донорських акцій.

«Близько 20 працівників нашого підприємства щомісячно беруть участь у поповненні банку донорської плазми. Також нещодавно майже 50 працівників стали донорами плазми, яку використовують під час виготовлення медикаментів для наших військовослужбовців, а також тяжко хворих людей», - зазначив він.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що військові рф проводять атаки на Куп'янському напрямку.