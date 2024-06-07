    
Главная Новини Харкова Медицина Який радіаційний фон в Харкові та області на 7 червня
07.06.2024  09:40   Віталій Хінєвіч

Який радіаційний фон в Харкові та області на 7 червня

Наскільки небезпечний радіаційний фон у Харкові та області, повідомили фахівці

Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології, станом на 7 червня 2024 року радіаційний фон  (мкР/год) відповідає нормативним показникам:

  • Харків - 11
  • Золочів - 13
  • Богодухів - 10
  • Коломак - 12
  • Великий Бурлук - 10
  • Печеніги -12
  • Слобожанське - 11
  • Куп’янськ - 13
  • Красноград - 12
  • Лозова - 12
  • Ізюм - 10

Усі показники у межах норми. Максимальна безпечна величина фону складає 25 мкР/год.

Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram

Раніше РЕДПОСТ писав про рівень радіації у Харкові та області на 6 червня 2024 року.

Тэги:  радіація, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
06.06 Медицина Який радіаційний фон в Харкові та області на 6 червня 05.06 Медицина Який радіаційний фон в Харкові та області на 5 червня 04.06 Медицина Який радіаційний фон в Харкові та області на 4 червня
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2024 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 