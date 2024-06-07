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07.06.2024  10:00   Віталій Хінєвіч

На станції «Історичний музей» тимчасово зачинено частину пішохідного переходу

Вихід №2 з підвуличного пішохідного переходу на станції «Історичний музей» (у бік вул. Сумської) тимчасово зачинено для користування пасажирів у звʼязку з проведенням ремонтних робіт.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на КП «Харківський метрополітен».
 
«Про відновлення роботи вказаної ділянки підвуличного пішохідного переходу буде повідомлено додатково.
 
Приносимо вибачення за тимчасові незручності!»,- йдеться у повідомленні.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що у Київському районі Харкова замінили 800 метрів водоводів.
 
Тэги:  харків, метро
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