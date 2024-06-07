07.06.2024 10:25 Віталій Хінєвіч

Харків отримає енергетичну установку від Нафтогазу

Група Нафтогаз передасть Харкову газопоршневу енергетичну установку «Deutz», яка може виробляти електричну та теплову енергію для потреб міста.



Харків отримає енергетичну установку від Нафтогазу



Установку нададуть за домовленістю очільника Групи Нафтогаз Олексія Чернишова та Харківського міського голови Ігоря Терехова, передає РЕДПОСТ.

«Ця установка була побудована у 2007 році, проте не експлуатувалася. Вона реально може допомогти прифронтовому місту-мільйоннику під час війни та забезпечити теплом й електроенергією мешканців. Тому, коли місто Харків попросило передати цю установку, у нас не було жодних вагань. Зараз вона там точно потрібніша», - зазначив Олексій Чернишов.

Як неодноразово раніше підкреслював Ігор Терехов, встановлення когенераційних установок та блочно-модульних котелень - це один із кроків у підготовці до наступного опалювального сезону. Це сприятиме децентралізації системи теплопостачання, забезпечить енергобезпеку та енергоефективність.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що у Київському районі Харкова замінили 800 метрів водоводів.