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07.06.2024  10:50   Віталій Хінєвіч

Ціни на сезонні овочі продовжують знижуватися у Харкові

Ціни на овочі та фрукти залежать від виду, сорту, сезонності, країни, в якій вирощений продукт, та інших факторів.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.
 
Протягом місяця ціни на огірки в середньому знизилися на 40%, помідори - на 13%, капусту - на 65%, молоду картоплю - на 49%, а кабачки - на 40%:
 
  • огірки коштують від 30 до 60 грн/кг, 
  • помідори червоні - від 65 до 90 грн/кг, 
  • капуста рання - від 10 до 13 грн/кг, 
  • картопля - від 26 до 40 грн/кг, 
  • кабачки - від 28 до 40 грн/кг.
Полуниця на ринках подешевшала на близько 15% і коштує 70-110 грн/кг. Асортимент сезонних фруктів розширюється. Так, у продажу вже є черешня (100-170 грн/кг) та абрикоси (90-150 грн/кг).
 
Ціни на овочі та фрукти залежать від виду, сорту, сезонності, країни, в якій вирощений продукт, та інших факторів. На ринку Харкова представлені овочі та фрукти з України, Туреччини, Азербайджана, Ізраїлю тощо.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що економіка Харкова найбільше пристосувалася до війни.
 
Тэги:  харків, овочі
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