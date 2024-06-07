07.06.2024 10:50 Віталій Хінєвіч

Ціни на сезонні овочі продовжують знижуватися у Харкові

Ціни на овочі та фрукти залежать від виду, сорту, сезонності, країни, в якій вирощений продукт, та інших факторів.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.

Протягом місяця ціни на огірки в середньому знизилися на 40%, помідори - на 13%, капусту - на 65%, молоду картоплю - на 49%, а кабачки - на 40%:

огірки коштують від 30 до 60 грн/кг,

помідори червоні - від 65 до 90 грн/кг,

капуста рання - від 10 до 13 грн/кг,

картопля - від 26 до 40 грн/кг,

кабачки - від 28 до 40 грн/кг.

Полуниця на ринках подешевшала на близько 15% і коштує 70-110 грн/кг. Асортимент сезонних фруктів розширюється. Так, у продажу вже є черешня (100-170 грн/кг) та абрикоси (90-150 грн/кг).

Ціни на овочі та фрукти залежать від виду, сорту, сезонності, країни, в якій вирощений продукт, та інших факторів. На ринку Харкова представлені овочі та фрукти з України, Туреччини, Азербайджана, Ізраїлю тощо.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram

Раніше РЕДПОСТ писав, що економіка Харкова найбільше пристосувалася до війни.