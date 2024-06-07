Прикордонники Харківщини збили російський БПЛА-розвідник (відео)

Прикордонники збили російський БПЛА ZALA на Вовчанському напрямку.
Як повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Держприкордонслужбу України, підрозділи бригади «Гарт» ДПСУ, разом з іншими українськими захисниками, стримують наступ російсько-окупаційних військ на півночі Харківщини.
Мобільна група ППО підрозділу «Скорпіон» 1 прикордонного загону виявила та знищила безпілотник ZALA, який окупанти використовують для розвідки. Уразити цей безпілотник дуже складно, оскільки він літає на висотах до 5 кілометрів і може досягати швидкості близько 200 км/год в одній з модифікацій.
Однак зенітному розрахунку вдалося його знищити. Що залишилося від ворожого безпілотника та як діяли прикордонники – дивіться у відео.
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Раніше РЕДПОСТ показав відео, прикордонники виявили та знищили розташування ворожих сил в одній зі споруд поблизу Вовчанська.
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