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02.06.2024  14:12   Рита Парфенова

На Вовчанському напрямку прикордонники знищують окупантів (відео)

Підрозділи БПЛА Держприкордонслужби України щоденно працюють над виявленням і знешкодженням живої сили та техніки російських окупантів.

Біля Вовчанська прикордонники знищили окупантів

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Держприкордонслужбу України.

Нещодавно аеророзвідка Донецького прикордонного загону виявила розташування ворожих сил в одній зі споруд поблизу Вовчанська. Для знищення виявленої цілі прикордонники відправили дрон-камікадзе.

Оператор точно націлив ударний БПЛА на сховок противника. Український дрон залишив "вибухове враження" не лише загарбнику, який повернувся з перекуру, але й його поплічникам, що перебували в споруді.

Відео вдалої операції дивиться тут.

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Раніше РЕДПОСТ показав відео, як ще один комплекс дального візуального спостереження «Муром-П» на Харківському напрямку перетворили на металобрухт прикордонники бригади Гвардії наступу «Сталевий Кордон».

Тэги:  сталевий кордон, прикордонники, харків
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