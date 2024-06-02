На Вовчанському напрямку прикордонники знищують окупантів (відео)

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Держприкордонслужбу України.

Нещодавно аеророзвідка Донецького прикордонного загону виявила розташування ворожих сил в одній зі споруд поблизу Вовчанська. Для знищення виявленої цілі прикордонники відправили дрон-камікадзе.

Оператор точно націлив ударний БПЛА на сховок противника. Український дрон залишив "вибухове враження" не лише загарбнику, який повернувся з перекуру, але й його поплічникам, що перебували в споруді.

Відео вдалої операції дивиться тут.

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Раніше РЕДПОСТ показав відео, як ще один комплекс дального візуального спостереження «Муром-П» на Харківському напрямку перетворили на металобрухт прикордонники бригади Гвардії наступу «Сталевий Кордон».