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02.06.2024  14:46   Рита Парфенова

У Харкові п'яний водій скоїв ДТП

Поліція розшукала водія, який вчинив ДТП у стані сп'яніння та зник з місця події.

Патрульні розшукали чоловіка, який скоїв ДТП у стані сп'яніння та поїхав місця
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Патрульну поліцію Харківської області.
 
Увечері 1 червня патрульні отримали повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду. Прибувши на місце, поліцейські з'ясували, що водій автомобіля Jeep зіткнувся з іншим транспортним засобом і покинув місце аварії.
 
Інспектори передали опис автомобіля по радіозв'язку і розпочали пошук. На вулиці Клочківській вони помітили автомобіль, що відповідав опису та мав характерні пошкодження. Водій проявляв ознаки алкогольного сп'яніння і відмовився пройти відповідний огляд.
 
Патрульні відсторонили його від керування транспортним засобом і склали на нього адміністративні протоколи за наступними статтями КУпАП:
  1. ст. 124 - Порушення ПДР, що призвело до ДТП;
  2. ст. 122-4 - Залишення місця ДТП;
  3. ч.1 ст. 130 - Керування транспортним засобом у стані сп‘яніння;
  4. ч.5 ст. 126 - Повторне протягом року керування транспортним засобом особою, позбавленою права керування.

Адміністративні матеріали будуть передані до суду.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що 1 червня близько 12:30 по Кільцевій дорозі на перехресті поблизу повороту до села Сіряки Харківського району сталося зіткнення автомобіля «ГАЗ-2410» та мотоциклу «BMW».

Тэги:  дтп, харків
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