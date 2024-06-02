У Харкові п'яний водій скоїв ДТП

Поліція розшукала водія, який вчинив ДТП у стані сп'яніння та зник з місця події.
Адміністративні матеріали будуть передані до суду.
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Раніше РЕДПОСТ писав, що 1 червня близько 12:30 по Кільцевій дорозі на перехресті поблизу повороту до села Сіряки Харківського району сталося зіткнення автомобіля «ГАЗ-2410» та мотоциклу «BMW».
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Сьогодні логіка та емоції будуть у конфлікті. Можливі суперечливі вчинки та нервозність у стосунках. День підходить для творчості та інтелектуальних осяянь.
Ранок у Харкові буде безхмарним, але вже в середині дня небо затягнеться хмарами і залишатиметься похмурим до самого вечора. Опадів не очікується.
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