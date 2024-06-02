02.06.2024 14:46 Рита Парфенова

У Харкові п'яний водій скоїв ДТП

Поліція розшукала водія, який вчинив ДТП у стані сп'яніння та зник з місця події.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Патрульну поліцію Харківської області.

Увечері 1 червня патрульні отримали повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду. Прибувши на місце, поліцейські з'ясували, що водій автомобіля Jeep зіткнувся з іншим транспортним засобом і покинув місце аварії.

Інспектори передали опис автомобіля по радіозв'язку і розпочали пошук. На вулиці Клочківській вони помітили автомобіль, що відповідав опису та мав характерні пошкодження. Водій проявляв ознаки алкогольного сп'яніння і відмовився пройти відповідний огляд.

Патрульні відсторонили його від керування транспортним засобом і склали на нього адміністративні протоколи за наступними статтями КУпАП:

ст. 124 - Порушення ПДР, що призвело до ДТП; ст. 122-4 - Залишення місця ДТП; ч.1 ст. 130 - Керування транспортним засобом у стані сп‘яніння; ч.5 ст. 126 - Повторне протягом року керування транспортним засобом особою, позбавленою права керування.

Адміністративні матеріали будуть передані до суду.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram

Раніше РЕДПОСТ писав, що 1 червня близько 12:30 по Кільцевій дорозі на перехресті поблизу повороту до села Сіряки Харківського району сталося зіткнення автомобіля «ГАЗ-2410» та мотоциклу «BMW».