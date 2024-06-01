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01.06.2024  16:30   Віталій Хінєвіч

На окружній дорозі у Харкові сталася смертельна ДТП

1 червня близько 12:30 по Кільцевій дорозі на перехресті поблизу повороту до села Сіряки Харківського району сталося зіткнення автомобіля «ГАЗ-2410» та мотоциклу «BMW».

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.
 
Попередньо встановлено, що 85-річний водій автівки, виконуючи переїзд перехрестя, не надав перевагу в русі 38-річному водію мотоцикла, який їхав головною дорогою.
 
Внаслідок ДТП загинули обидва водії, а 83-річна пасажирка «ГАЗ 2410» отримала тілесні ушкодження. Її у тяжкому стані госпіталізували до лікарні.
 
 
Слідчим відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що нетверезого водія с позбавленням прав зупинили в Харкові.
 
Тэги:  дтп, харків
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