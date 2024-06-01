На окружній дорозі у Харкові сталася смертельна ДТП

1 червня близько 12:30 по Кільцевій дорозі на перехресті поблизу повороту до села Сіряки Харківського району сталося зіткнення автомобіля «ГАЗ-2410» та мотоциклу «BMW».
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Сьогодні вдалий день для організації та спілкування. Легко шукати компроміси та вирішувати складні ситуації, що підходить для заходів. Взаємини будуть під контролем, день вдалий для організації справ.
У Харкові та області очікується мінлива хмарність з можливими короткочасними дощами.
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