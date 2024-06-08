08.06.2024 06:00 Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 8 червня

У Харкові зранку небо буде ясним, а ввечері затягнеться хмарами. Опадів не очікується.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

8 червня очікується мінлива хмарність. Вночі без істотних опадів. Вдень без опадів.

Вітер північно-західний, 5–10 м/с.

Температура повітря: вночі 15–17°, вдень 27–29°.

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Народні прикмети

велика роса, але душно – чекайте на великий урожай;

туман вранці – до сонячної погоди;

день грозовий – сінокіс не вдасться;

на небі вночі багато зірок – буде багато в лісі грибів.