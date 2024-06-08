Прогноз погоди у Харкові на 8 червня

У Харкові зранку небо буде ясним, а ввечері затягнеться хмарами. Опадів не очікується.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.
8 червня очікується мінлива хмарність. Вночі без істотних опадів. Вдень без опадів.
Вітер північно-західний, 5–10 м/с.
Температура повітря: вночі 15–17°, вдень 27–29°.
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У Харкові зранку небо буде ясним, а ввечері затягнеться хмарами. Опадів не очікується.
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