09.06.2024 21:59 Рита Парфенова

Пожежа в багатоповерхівці Харкова забрала життя (фото)

У Харкові пожежа у житловій 9-поверхівці призвела до загибелі жінки, ще 25 осіб евакуйовано.

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ГУ ДСНС України в Харківській області, 9 червня о 17:26 до Служби порятунку 101 надійшло повідомлення про пожежу в 9-поверховому будинку на вул. Золочівській у Холодногірському районі Харкова.

Рятувальники, які прибули на місце, виявили, що горить квартира на 9-му поверсі. Під час гасіння пожежі з верхніх поверхів евакуювали 25 осіб. На жаль, загинула 45-річна мешканка квартири, де виникла пожежа.

О 18:38 пожежу було локалізовано на площі 50 кв. м, а о 20:21 повністю ліквідовано.

До ліквідації пожежі було залучено 5 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 25 рятувальників ДСНС. Причина пожежі наразі встановлюється.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом минулї доби рятувальники 16 разів виїжджали на гасіння пожеж, шість з яких спричинив ворог.