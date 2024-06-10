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10.06.2024  06:00   Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 10 червня

Ранкові хмари покинуть небо Харкова на світанку, залишивши його ясним. Вдень вони ненадовго повернуться, але ввечері знову розсіються.

погода

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

10 червня очікується мінлива хмарність. Без істотних опадів.

Вітер південний, 7-12 м/с.

Температура повітря: вночі 15-17 градусів тепла, вдень 29-31 градусів тепла.

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Народні прикмети

  • погожа погода віщує великий урожай;
  • птахи низько літають – до дощу;
  • з'явилося багато ящірок – до дощу;
  • мурашник сповнений мурах – буде вітер;
  • безвітряна погода обіцяє хороший урожай;
  • роса на траві – хліби добре колоситимуться.
Тэги:  прогноз погоди, погода, харків
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