10.06.2024 06:30 Рита Парфенова

Гороскоп на 10 червня для всіх знаків зодіаку: що обіцяють зірки

Гороскоп на сьогоднішній день більше підходить для позаштатних ситуацій, ніж для звичайних рутинних справ. Труднощі з самоорганізацією та апатія можуть виникнути, але діяльність в "авральному" режимі може дати відмінні результати!

Овен (21 березня – 20 квітня)

У голові у Овна міцно оселиться думка про те, що статус – це гроші, і чим більше у вас грошей, тим міцніше ваше становище у суспільстві. Думка, звичайно, не нова, але оскільки питання свого громадського статусу хвилюватиме Овна з подвоєною силою, весь день він може провести у роздумах про те, як розбагатіти. За цими думками день і пройде непомітно. На жаль, шансів реально розбагатіти небагато. Натомість цей день вдалий для спілкування та нових знайомств. Не виключено, що одне із цих знайомств виявиться перспективним!

Телець (21 квітня – 21 травня)

Телець завзято йтиме до своєї мети, особливо якщо ця мета схожа на пачку грошових купюр. Навіть не намагайтеся умовити Тельця відмовитися від своїх задумів – він сприйме це як невдалий жарт. А якщо і відступиться, то тільки для того, щоб підійти до своєї мети з іншого боку. У будь-якому випадку у Тельця великі шанси ґрунтовно покращити своє фінансове становище.

Близнюки (22 травня – 21 червня)

Близнюки готові звиватися вужем, аби тільки переконати оточуючих у своїй правоті! Інше питання, навіщо це Близнюкам потрібно? Чи не краще витратити цю енергію на досягнення реальних цілей? А якщо вже й доводити щось оточуючим, то краще не свою правоту, а свою незамінність. І не будь-кому, а начальнику, від якого залежить кар'єра та зарплата.

Рак (22 червня – 23 липня)

Рак може з подивом виявити у собі незвичайну гнучкість та дипломатичність. З боку це може навіть здатися поступливістю та небажанням відстоювати свою позицію. Але не тут було! Якщо Рак і погодиться з чужою думкою, то зробить це виключно для того, щоб позбутися опонента. Вчинить він все одно по-своєму.

Лев (24 липня – 23 серпня)

День у Лева може пройти у нескінченних суперечках та дискусіях ні про що. І не те, щоб Леву було життєво важливо довести якісь зі своїх думок. Швидше робитиметься це буде з простого спортивного інтересу. Лев готовий азартно доводити будь-яку нісенітницю, в яку і сам не особливо вірить. З цієї причини сперечатися з ним цього дня – справа пуста.

Діва (24 серпня – 23 вересня)

День у Діви обіцяє пройти під знаком підвищеної активності та діяльності. Більше того, своєї власної активності Діві здасться недостатньо, тому вона зробить усе, щоб якось запрягти у свої справи оточуючих. Головне, не робити цього занадто прямолінійно, щоб оточуючі нічого не запідозрили і не відмовилися надягати на себе ваш хомут.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Терезам непогано буде більше часу присвятити спілкуванню з дітьми. Якщо своїх дітей немає, не біда: цілком підійдуть молодші брати, сестри, племінники, ну чи на крайній випадок – сусідські діти. Навіть якщо таке спілкування не принесе жодної конкретної користі, воно наповнить Терези зарядом позитивної енергії. Хіба цього мало?

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

У душі Скорпіона прокинеться як великий стратег, а й великий тактик. Навіть не думайте відмовити його від будь-яких задумів - тільки неприємності наживете. Все задумане Скорпіон прагнутиме здійснити будь-яким можливим для нього способом (у тому числі й ідучи головами). І вислуховувати чужі заперечення цього дня до його планів не входить жодної крапельки.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

Стрілець може відчувати серйозні сумніви, що заважають йому прийняти якесь важливе рішення. Втім, якщо через це Стрілець здасться комусь надмірно нерішучим, то дарма. Просто зірки схиляють його ретельно зважувати кожен крок. Натомість, коли рішення буде прийняте, то від сумнівів не залишиться і сліду, а будь-які спроби змусити Стрільця згорнути з обраного ним шляху ні до чого не приведуть.

Козеріг (22 грудня – 20 січня)

Козеріг буде схильний виявляти неабияку завзятість – причому з будь-якого, навіть найменшого, приводу. Переперечити чи перевперти його в цей день буде важко, так, по суті, і не потрібно. Швидше за все, вже через день-другий причина суперечки здасться самому Козерогові дрібною та сміховинною. Тож чи варто через це ламати списи? А ось заслужити репутацію безглуздого сперечальника дуже навіть легко.

Водолій (21 січня – 19 лютого)

Водолій може відчувати певне невдоволення своїм статусом. Втім, невдоволення це буде не гостре. Просто щоразу у Водолія може виникати бажання зміцнити і покращити свій імідж в очах оточуючих. Цього дня Водолій справді матиме шанс краще зарекомендувати себе в очах начальства. Ну, і в очах протилежної статі виставити себе у вигідному світлі можливість також буде.

Риби (20 лютого – 20 березня)

У Риб може загостритися материнський (ну, чи батьківський) інстинкт. Не дивно, якщо протягом дня вам неодноразово спадатимуть в голову думки про продовження роду та зміцнення стосунків з коханою людиною. У цей день у Риб є шанс вивести свої відносини на новий рівень: ухвалити рішення про те, щоб створити сім'ю або завести дитину. Ну а якщо Риби хочуть просто порадувати себе, можна принести в будинок кошеня або хом'ячка.