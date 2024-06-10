10.06.2024 11:20 Віталій Хінєвіч

Порушників ПДР виявили у Харківській області

Правоохоронці притягнули до відповідальності порушників правил дорожнього руху.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Патрульну поліцію Харківської області.

За минулі вихідні патрульні опрацювали 544 виклики, виявили 47 водіїв з ознаками сп'яніння, виявили 12 осіб, які мали, ймовірно, наркотичні речовини, зафіксували 513 адмінправопорушень, з яких 456 за порушення ПДР.

Також інспектори притягнули до відповідальності 103 пішохода за порушення ними ПДР.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram