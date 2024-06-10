Ворог перегруповує війська на Харківському напрямку

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станом на 10.30 10 червня щодо російського вторгнення, повідомляє Про це йдеться в о перативній інформації від Генерального штабу ЗСУповідомляє РЕДПОСТ

За уточненою інформацією, втрати російських військ на Харківському напрямку за минулу добу склали 89 осіб вбитими та пораненими. Знищено дві бойові броньовані машини, чотири артилерійські системи, 13 автомобілів та чотири одиниці спеціальної техніки. Також пошкоджено один танк, чотири автомобілі та дві одиниці спеціальної техніки.

На Куп’янському напрямку ситуація залишається напруженою. Від початку доби вже сталося сім бойових зіткнень в районах Степової Новоселівки, Піщаного та Берестового. П'ять ворожих атак відбито без успіху для противника. Два боєзіткнення продовжуються поблизу Степової Новоселівки та Піщаного.

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