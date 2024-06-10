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10.06.2024  11:28   Рита Парфенова

Ворог перегруповує війська на Харківському напрямку

На Харківському напрямку ворог не виявляв активності та здійснював перегрупування військ.

війна в україні
Фото ілюстративне
 
Про це йдеться в оперативній інформації від Генерального штабу ЗСУ станом на 10.30 10 червня щодо російського вторгнення, повідомляє РЕДПОСТ.
 
За уточненою інформацією, втрати російських військ на Харківському напрямку за минулу добу склали 89 осіб вбитими та пораненими. Знищено дві бойові броньовані машини, чотири артилерійські системи, 13 автомобілів та чотири одиниці спеціальної техніки. Також пошкоджено один танк, чотири автомобілі та дві одиниці спеціальної техніки.
 
На Куп’янському напрямку ситуація залишається напруженою. Від початку доби вже сталося сім бойових зіткнень в районах Степової Новоселівки, Піщаного та Берестового. П'ять ворожих атак відбито без успіху для противника. Два боєзіткнення продовжуються поблизу Степової Новоселівки та Піщаного.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що у районах Вовчанська, Липців та Глибокого відбулися бойові зіткнення, які завершилися для ворога безуспішно та з великими втратами.
Тэги:  генштаб, харків, агрессия россии
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