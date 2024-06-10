    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події На Харківщині перевірку на диверсантів пройшли 80 осіб
10.06.2024  11:38   Рита Парфенова

На Харківщині перевірку на диверсантів пройшли 80 осіб

Протягом минулої доби харківські поліцейські отримали майже 1300 звернень від громадян, усі вони були оперативно опрацьовані.

поліція

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області, більшість звернень громадян стосувалися порушення законів та звичаїв війни, привласнення чужого майна, шахрайства та незаконного обігу наркотиків.

Особовий склад ГУНП в Харківській області затримав для перевірки 80 осіб за підозрою у причетності до диверсійно-розвідувальних груп та проведення пропагандистської діяльності.

На блокпостах Харківської області правоохоронці спільно з військовослужбовцями перевіряють транспортні засоби, щоб запобігти потраплянню в населені пункти нелегальної зброї та наркотичних речовин.

В Основ’янському районі поліція викрила громадянина у незаконному обігу наркотиків. У нього вилучили заборонені речовини.

Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram

Раніше РЕДПОСТ писав, що за минулі вихідні патрульні опрацювали 544 виклики.

Тэги:  поліція, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
09.06 Надзвичайні події Поліція Харківщини знайшла неповнолітню, яка втекла з дому через вікно 09.06 Надзвичайні події Поліцейські виявили правопорушників на Харківщині 07.06 Влада 90% рятувальників та поліцейських заброньовано, – міністр МВД
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2024 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 