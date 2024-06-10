На Харківщині перевірку на диверсантів пройшли 80 осіб

Протягом минулої доби харківські поліцейські отримали майже 1300 звернень від громадян, усі вони були оперативно опрацьовані.
Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області, більшість звернень громадян стосувалися порушення законів та звичаїв війни, привласнення чужого майна, шахрайства та незаконного обігу наркотиків.
Особовий склад ГУНП в Харківській області затримав для перевірки 80 осіб за підозрою у причетності до диверсійно-розвідувальних груп та проведення пропагандистської діяльності.
На блокпостах Харківської області правоохоронці спільно з військовослужбовцями перевіряють транспортні засоби, щоб запобігти потраплянню в населені пункти нелегальної зброї та наркотичних речовин.
В Основ’янському районі поліція викрила громадянина у незаконному обігу наркотиків. У нього вилучили заборонені речовини.
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Раніше РЕДПОСТ писав, що за минулі вихідні патрульні опрацювали 544 виклики.
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