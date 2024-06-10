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10.06.2024  11:45   Віталій Хінєвіч

Правоохоронці показали наслідки ворожих обстрілів Харківщини

Військові рф з різних видів озброєння обстрілювали Харків та населені пункти Харківського, Куп’янського та Богодухівського районів.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.
 
9 червня у місті Харків відбувся обстріл УМПБ Д-30. Пошкоджено чотири житлові будинки та цивільні автомобілі. 
 
Селище Білий Колодязь росіяни обстріляли керованими авіабомбами. Пошкоджено елеватор.
 
У селищі Козача Лопань внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено житлові будинки. У селищі Руські Тишки пошкоджено приватні будинки та прилеглі споруди. Виникла пожежа. 
 
10 червня у селищі Куп'янськ-Вузловий через ворожий обстріл постраждала 66-річна жінка.
 
Військові рф обстріляли з РСЗВ по території приватного фермерського господарства у селищі Золочів. Частково пошкоджено складські приміщення, знищено один вантажний автомобіль, ЛЕП.  На місцях подій працювали слідчо-оперативні групи, криміналісти та вибухотехніки. 
 
За фактом порушення законів та звичаїв війни слідчі відкрили кримінальні провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України.
 
 
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Тэги:  агрессия россии, харків
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