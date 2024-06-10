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10.06.2024  12:15   Віталій Хінєвіч

Фахівці розповіли як діяти, якщо зникли речі з камери зберігання в магазині

У Держпродспоживслужбі розповіли, що варто робити у разі крадіжки речей із камери зберігання, передає РЕДПОСТ .

 
У разі крадіжки речей з камери зберігання необхідно відразу ж викликати адміністрацію закладу і поліцію.
 
Адміністрація супермаркету несе повну відповідальність за схоронність речей які зберігаються у комірках схову (частина 3 статті 937 Цивільного кодексу України). 
 
Зберігач речей повинен відшкодувати всі збитки у разі втрати у розмірі їх вартості. Згадайте, що саме знаходилося у вашій сумці, детально опишіть всі речі поліції, щоб зафіксувати все документально.
 
Якщо адміністрація магазину у випадку крадіжки речей у комірках схову відмовляється добровільно відшкодувати заподіяні збитки в повному розмірі, людина має право звернутися з відповідним позовом до суду.
 
«Пам'ятайте головне, що залишення речей у камері схову в магазині — це право, а не обов’язок покупця»,- додали фахівці.
 
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