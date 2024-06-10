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10.06.2024  12:29   Рита Парфенова

На Харківщині мотоцикл впав у кювет: пасажир загинув

Правоохоронці розслідують обставини дорожньо-транспортної пригоди, внаслідок якої одна людина загинула, ще одна отрималя численні травми.

дтп

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області, вночі 8 червня в селищі Савинці Ізюмського району 27-річний водій мотоцикла «JAWA» не впорався з керуванням і впав у кювет. Чоловіка у тяжкому стані госпіталізували з численними травмами. Пасажир мотоцикла, 17-річний брат водія, помер від отриманих травм в кареті швидкої допомоги. Слідчі розслідують обставини ДТП.

Загалом минулох доби на Харківщині сталося 22 дорожньо-транспортні пригоди, в яких одна людина загинула і 21 отримала травми.

Правоохоронці склали 9 адміністративних протоколів за порушення правил дорожнього руху: 2 за керування автомобілем у стані сп’яніння, 3 за керування без відповідних документів, та 4 за перевищення швидкості.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом минулої доби харківські поліцейські отримали майже 1300 звернень від громадян.

Тэги:  дтп, харків
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