На Харківщині мотоцикл впав у кювет: пасажир загинув

Правоохоронці розслідують обставини дорожньо-транспортної пригоди, внаслідок якої одна людина загинула, ще одна отрималя численні травми.
Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області, вночі 8 червня в селищі Савинці Ізюмського району 27-річний водій мотоцикла «JAWA» не впорався з керуванням і впав у кювет. Чоловіка у тяжкому стані госпіталізували з численними травмами. Пасажир мотоцикла, 17-річний брат водія, помер від отриманих травм в кареті швидкої допомоги. Слідчі розслідують обставини ДТП.
Загалом минулох доби на Харківщині сталося 22 дорожньо-транспортні пригоди, в яких одна людина загинула і 21 отримала травми.
Правоохоронці склали 9 адміністративних протоколів за порушення правил дорожнього руху: 2 за керування автомобілем у стані сп’яніння, 3 за керування без відповідних документів, та 4 за перевищення швидкості.
Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram
Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом минулої доби харківські поліцейські отримали майже 1300 звернень від громадян.
Комментариев: 0
Гороскоп на сьогоднішній день більше підходить для позаштатних ситуацій, ніж для звичайних рутинних справ. Труднощі з самоорганізацією та апатія можуть виникнути, але діяльність в "авральному" режимі може дати відмінні результати!
Ранкові хмари покинуть небо Харкова на світанку, залишивши його ясним. Вдень вони ненадовго повернуться, але ввечері знову розсіються.
10 червня вважається Днем морозива, оскільки саме цього дня воно надійшло до масового продажу.
влажность:
давление:
ветер: