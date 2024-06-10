10.06.2024 12:40 Віталій Хінєвіч

Придбав підроблений документ за 8 тисяч гривень: на Харківщині виявили посвідчення водія з ознаками підробки

На стаціонарному посту патрульні зупинили автомобіль Volkswagen для перевірки.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Патрульну поліцію Харківської області.

Водій надав для перевірки посвідчення водія, яке мало ознаки підробки, а саме: відсутні необхідні захисні елементи та не друкарський тип нанесення шрифтів.

Перевіривши по наявним базам даних, інспектори виявили розбіжності категорій зазначених у посвідченні, а справжнє посвідчення було вилучено у зв’язку з керуванням особою в стані алкогольного сп’яніння.

Кермувальник зізнався, що придбав підроблений документ за 8 тисяч гривень. Для встановлення всіх обставин патрульні викликали на місце слідчо-оперативну групу.

Окрім адміністративної чоловіку загрожує і кримінальна відповідальність за використання свідомо підробленого документа документа.

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