10.06.2024 12:47 Рита Парфенова

Біля прикордонного села на Харківщині знищили ворожий пункт спостереження (фото)

На Харківському напрямку група аеророзвідки 5-ї Слобожанської бригади НГУ виявила та знищила спостережний пункт росіян.

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на 5-ту Слобожанську бригаду НГУ.

Група аеророзвідки одного зі стрілецьких батальйонів 5-ї Слобожанської бригади Національної гвардії України виявила спостережний пункт російських військових у районі селища Лук'янці на Харківському напрямку. Після виявлення позиції ворога гвардійці вирішили нанести вогневе ураження.

Екіпаж FPV-дрона гвардійців відмінно виконав поставлене завдання: спостережний пункт окупантів був знищений разом із особовим складом та боєкомплектом.

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Раніше РЕДПОСТ показав відео, як ще один комплекс дального візуального спостереження «Муром-П» на Харківському напрямку перетворили на металобрухт прикордонники бригади Гвардії наступу «Сталевий Кордон».