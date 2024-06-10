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10.06.2024  13:05   Віталій Хінєвіч

Окупанти вдарили КАБ по Харківщині

Вранці 10 червня ворог здійснив обстріл Дергачівської громади.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.
 
О 9:30 год окупанти вдарили по Дергачівській громаді. Загинув один цивільний чоловік, двоє отримали поранення. 
 
За попередньою інформацією, ворог застосував КАБ.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що рятувальники Харківщини ліквідували лісові пожежі та загоряння приватного сектору після обстрілів окупантів.
 
Тэги:  агрессия россии, харків
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