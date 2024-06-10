10.06.2024 13:44 Рита Парфенова

Берекське водосховище на Харківщині поповнилось молоддю водних біоресурсів

Берекське водосховище, розташоване на території Лозівського району Харківської області, поповнилось 34 000 екземплярами молоді водних біоресурсів.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський рибоохоронний патруль.

З 9 по 19 травня 2024 року відбувались роботи з відтворення водних біоресурсів, організовані Управлінням Державного агентства з розвитку меліорації, рибного господарства та продовольчих програм у Харківській області.

Загалом у водойму було випущено:

26 000 екз. товстолобика,

5 000 екз. коропа,

3 000 екз. білого амура.

Ці заходи з відтворення водних біоресурсів здійснювались за рахунок коштів ТОВ «Рибхоз» на основі науково-біологічного обґрунтування. Роботи проводились під наглядом Комісії з контролю за проведенням робіт із вселення водних біоресурсів, до складу якої входили працівники Харківського рибоохоронного патруля, Держпродспоживслужби у Харківській області та Біляївської сільської ради.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що на Харківщині виявлено порушника, який наніс понад 28 тисяч гривень збитків рибному господарству.