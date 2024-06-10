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10.06.2024  13:44   Рита Парфенова

Берекське водосховище на Харківщині поповнилось молоддю водних біоресурсів

Берекське водосховище, розташоване на території Лозівського району Харківської області, поповнилось 34 000 екземплярами молоді водних біоресурсів.

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Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський рибоохоронний патруль.

З 9 по 19 травня 2024 року відбувались роботи з відтворення водних біоресурсів, організовані Управлінням Державного агентства з розвитку меліорації, рибного господарства та продовольчих програм у Харківській області.

Загалом у водойму було випущено:

  • 26 000 екз. товстолобика,
  • 5 000 екз. коропа,
  • 3 000 екз. білого амура.

Ці заходи з відтворення водних біоресурсів здійснювались за рахунок коштів ТОВ «Рибхоз» на основі науково-біологічного обґрунтування. Роботи проводились під наглядом Комісії з контролю за проведенням робіт із вселення водних біоресурсів, до складу якої входили працівники Харківського рибоохоронного патруля, Держпродспоживслужби у Харківській області та Біляївської сільської ради.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що на Харківщині виявлено порушника, який наніс понад 28 тисяч гривень збитків рибному господарству.
Тэги:  риба, харків
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