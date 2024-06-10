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10.06.2024  13:55   Віталій Хінєвіч

У Харкові комунальники за тиждень ліквідували 50 аварій на трубопроводах

У суворих реаліях нинішнього життя бригади аварійно-відновлювальних робіт КП «Харківводоканал» продовжують щодня докладати всіх зусиль для забезпечення харків'ян водою, передає РЕДПОСТ .

 
Так, за минулий тиждень ними було усунено 50 аварійних ситуацій на трубопроводах холодного водопостачання, упорядковано 60 оглядових колодязів із заміною запірно-регулюючої арматури та капітально відремонтовано 36 водорозбірних колонок.
 
Напередодні аварійники під керівництвом заслуженого працівника житлово-комунального господарства України, районного бригадира Миколи Животченка ліквідували два пошкодження на трубопроводах діаметром 400 мм вулицями Петра Болбочана та Бакинській.
 
«У першому випадку трапилась доволі складна аварія, але досвідчені ремонтники оперативно виявивши приховану течію, у стислий термін провели комплекс відновлювальних заходів. Також успішно виконали необхідну роботу і на вулиці Бакинській, після чого розпочали благоустрій територій. Загалом ситуація з водопостачанням повністю контрольована і всі необхідні роботи, у тому числі профілактичні, проводяться якісно та своєчасно», - підкреслив начальник служби водопровідних мереж Новобаварського району Євген Сальков.
 
Для економії часу ремонтних бригад необхідно докладніше повідомляти про виток води, вказуючи місце самої точки витоку, точну адресу, надавати номер телефону заявника для уточнення. Цю інформацію можна повідомити за телефоном: 15-33. 
 
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Тэги:  жкг, харків
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