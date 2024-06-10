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10.06.2024  14:20   Віталій Хінєвіч

У Харкові відбулося нагородження переможців конкурсу самодіяльності «Студентська весна 2024» (фото)

Протягом травня до оргкомітету конкурсу надійшло понад 150 творчих заявок від 14-ти закладів вищої освіти Харкова.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.
 
Як і торік, конкурс проводився в онлайн-форматі. Переможців та призерів визначили у 28 номінаціях, які представляли п’ять жанрів мистецтва (вокал, хореографія, інструментальний, оригінальний і театральний жанри). 
 
Протягом травня до оргкомітету конкурсу надійшло понад 150 творчих заявок від 14-ти закладів вищої освіти Харкова. Журі визначило 97 найкращих студентських виступів, з яких 52 посіли перші місця. 
 
Директор Департаменту у справах сім’ї, молоді та спорту Олександр Власенко привітав переможців і призерів конкурсу та вручив їм нагороди. 
 
Організатори - КЗ «Харківський міський центр дозвілля молоді», Департамент у справах сімʼї, молоді та спорту за підтримки Харківської обласної організації профспілки працівників освіти та науки України та ГО «Надихай».
 
 
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Тэги:  харків, конкурс
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