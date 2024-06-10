10.06.2024 14:20 Віталій Хінєвіч

У Харкові відбулося нагородження переможців конкурсу самодіяльності «Студентська весна 2024» (фото)

Протягом травня до оргкомітету конкурсу надійшло понад 150 творчих заявок від 14-ти закладів вищої освіти Харкова.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.

Як і торік, конкурс проводився в онлайн-форматі. Переможців та призерів визначили у 28 номінаціях, які представляли п’ять жанрів мистецтва (вокал, хореографія, інструментальний, оригінальний і театральний жанри).

Протягом травня до оргкомітету конкурсу надійшло понад 150 творчих заявок від 14-ти закладів вищої освіти Харкова. Журі визначило 97 найкращих студентських виступів, з яких 52 посіли перші місця.

Директор Департаменту у справах сім’ї, молоді та спорту Олександр Власенко привітав переможців і призерів конкурсу та вручив їм нагороди.

Організатори - КЗ «Харківський міський центр дозвілля молоді», Департамент у справах сімʼї, молоді та спорту за підтримки Харківської обласної організації профспілки працівників освіти та науки України та ГО «Надихай».

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