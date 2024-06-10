10.06.2024 14:45 Віталій Хінєвіч

Про обстріли Харківщини повідомили у прокуратурі

Окупанти обстрілювали населені пункти Харківської області.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

За даними слідства, 10 червня близько 2:00 російські військовослужбовці здійснили мінометні обстріли сіл Перовське та Івашки Золочівської ОТГ Богодухівського району. Пошкоджено житлові будинки та господарчі будівлі.

Також 10 червня приблизно о 2:50 зс рф завдали удари по підприємству у селищі Золочів Богодухівського району. Пошкоджено складські приміщення. Попередньо, обстріл вівся зі ствольної артилерії реактивними снарядами калібру 122 мм.

Сьогодні вночі ворог атакував селище Купʼянськ-Вузловий. Отримала поранення 65-річна жінка. У місті пошкоджено приватні домоволодіння. За попередніми даними, війська рф вдарили по населеному пункту з РСЗВ «Ураган».

За процесуального керівництва Богодухівської та Купʼянської окружних прокуратур Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

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Раніше РЕДПОСТ писав, що рятувальники Харківщини ліквідували лісові пожежі та загоряння приватного сектору після обстрілів окупантів.