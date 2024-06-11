11.06.2024 10:45 Рита Парфенова

На Вовчанському напрямку триває атака окупантів

Загалом три атаки тривають наразі на Харківському та Куп'янському напрямках.

станом на 10.00 11 червня щодо російського вторгнення, повідомляє Про це йдеться в о перативній інформації від Генерального штабу ЗСУповідомляє РЕДПОСТ

На Харківському напрямку зараз триває атака окупантів у напрямку Вовчанська. Ситуація під контролем. Протягом останньої доби противник втратив 79 осіб живої сили, з них 26 загинули. Знищено один танк, три бойові броньовані машини, дев’ять автомобілів та шість одиниць спецтехніки. Також було пошкоджено два танки, одну бронетранспортерну машину та три артилерійські системи. Завдяки ударам ворога було уражено 22 укриття особового складу та один склад з боєприпасами.

На Куп’янському напрямку наші війська відбивають дві атаки російських окупантів у районі Берестового. Ситуація під контролем наших захисників.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом останньої доби ворог намагався покращити свої позиції в районах Вовчанська та Глибокого.