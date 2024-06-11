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11.06.2024  08:13   Рита Парфенова

Про стан бойових дій у Харківській області на ранок 11 червня

Наші воїни успішно стримують атаки окупантів і жорстко відбивають їхні спроби просунутися вперед.

війна в україні

Про ситуацію на Харківщині повідомив начальник Харківського гарнізону Сергій Мельник, передає РЕДПОСТ.

Харківський напрямок

Протягом останньої доби ворог намагався покращити свої позиції в районах Вовчанська та Глибокого. Однак ці зусилля не увінчались успіхом, і окупанти зазнали втрат у живій силі та техніці. Крім того, було знищено ворожий склад з боєприпасами.

Куп’янський напрямок

Важкі бої відбувалися в районах Синьківки, Степової Новоселівки, Піщаного та Берестового. Завдяки професійним діям українських захисників, ворог не досяг жодних значних успіхів.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що з початку поточного року російські окупанти посилили обстріли Харкова.
Тэги:  генштаб, харків, агрессия россии
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