Про стан бойових дій у Харківській області на ранок 11 червня

Наші воїни успішно стримують атаки окупантів і жорстко відбивають їхні спроби просунутися вперед.
Про ситуацію на Харківщині повідомив начальник Харківського гарнізону Сергій Мельник, передає РЕДПОСТ.
Протягом останньої доби ворог намагався покращити свої позиції в районах Вовчанська та Глибокого. Однак ці зусилля не увінчались успіхом, і окупанти зазнали втрат у живій силі та техніці. Крім того, було знищено ворожий склад з боєприпасами.
Важкі бої відбувалися в районах Синьківки, Степової Новоселівки, Піщаного та Берестового. Завдяки професійним діям українських захисників, ворог не досяг жодних значних успіхів.
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