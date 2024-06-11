11.06.2024 08:31 Рита Парфенова

Пожежі, обстріли та порятунки: останні новини від ДСНС Харківської області

Протягом минулї доби рятувальники 31 раз виїжджали на гасіння пожеж, три з яких спричинив ворог.



Фото: ДСНС

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на оперативну інформацію Головного управління ДСНС України в Харківській області, ворожі війська спричинили 6 пожеж у Чугуївському та Харківському районах області, а також у Київському районі міста Харкова. Усі пожежі були оперативно ліквідовані силами ДСНС. Ворог обстрілював лісові масиви та приватний сектор.

Близько 17:00 ворог завдав масованих авіаударів по житлових кварталах міста Харкова. Внаслідок обстрілів були зруйновані та пошкоджені житлові та господарчі будівлі, а також гаражі. За різними адресами сталися пожежі у гаражному кооперативі та літній кухні приватного сектору, загальною площею біля 70 кв.м. Під завалами одного з житлових будинків опинився чоловік 1947 року народження. Співробітники ДСНС підняли уламки зруйнованої будівлі та визволили його, після чого бригада екстреної медичної допомоги госпіталізувала його до лікарні. Рятувальна операція тривала біля години.

Загалом з 10 по 11 червня 2024 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 45 оперативних виїздів, зокрема:

31 виїзд для ліквідації пожеж, 6 з яких спричинили ворожі обстріли;

1 виїзд для проведення аварійно-рятувальних робіт;

9 виїздів для допомоги населенню;

1 виїзд для перевірки місця ворожого обстрілу;

2 інші виїзди.

На території Харківської області триває гасіння трьох лісових пожеж на загальній площі 3 га. Силами підрозділів ДСНС та працівників лісових господарств всі пожежі локалізовані, наразі триває ліквідація окремих осередків горіння.

Піротехнічні підрозділи ДСНС вилучили та знешкодили 54 одиниці вибухонебезпечних предметів.

Рятувальники, поліцейські, волонтери та представники місцевих громад продовжували евакуацію населення з прикордонних населених пунктів. У проміжних евакопунктах працювали психологи ДСНС. Від початку активних дій ворога з населених пунктів евакуйовано 11767 осіб, з них 905 дітей та 278 маломобільних осіб.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом останньої доби ворог намагався покращити свої позиції в районах Вовчанська та Глибокого. Однак ці зусилля не увінчались успіхом, і окупанти зазнали втрат у живій силі та техніці. Крім того, було знищено ворожий склад з боєприпасами.