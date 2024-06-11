11.06.2024 07:30

11 червня: яке сьогодні свято, прикмети, традиції та заборони дня

Цього дня 1990 року Верховна Рада України ухвалює рішення щодо запровадження нового порядку обчислення часу.



Фото з відкритих джерел

Верховна Рада УРСР змінила порядок вирахування часу на території України, приєднавши країну до східноєвропейської часової зони (відтоді в Україні час на годину відрізняється від московського, що більше відповідає часовим поясам). Він називається в Україні київським часом. При цьому сезонний переведення годинника офіційно не скасовувався, тобто літній час встановлювався UTC+3, а «зимовий» – UTC+ 2.

Православні свята та прикмети дня

За Новоюліанським календарем, сьогодні українські віряни вшановують пам’ять апостолів Варфоломія та Варнави.



Дуже важливо цього дня помиритися з тою людиною, з якою ви перебуваєте у сварці. Якщо у вас немає можливості зустрітися, можете зателефонувати. Але зробити це варто до заходу сонця, тільки тоді вчинок принесе у життя добробут.



Що не можна робити:

сваритися, особливо подружній парі, тому що можна налякати своє щастя.

брати і давати гроші в борг – увесь рік будеш бідним.

збирати лікарські трави – їх отруює нечиста сила.

За Юліанським календарем, 11 червня Православна церква вшановує пам’ять преподобної мучениці Феодосії Константинопольської.



У народі день називали «Колосяниця», оскільки в цей час починає колоситися жито. Якщо це сталося, значить настав термін посіву гречки. Звідси ще одна назва дня – «Гречаниця».



Худобу цього дня починали частувати здобним хлібом. Наші пращури вірили, що так вона добре плодитиметься, а потомство буде здоровим.



Вважається, що сни, які сняться у ніч проти 11 червня – пророчі.



Що не можна робити:

розпочинати нові справи, вважається, що розпочате не принесе бажаного успіху.

стрибати по землі, щоб зібрати хороший врожай жита.

Також цього дня

В 1496 Христофор Колумб завершив свою другу подорож, після чого впав в немилість іспанської королеви через те, що так і не знайшов Китаю.



1580 – іспанськими конкістадорами засновано Буенос-Айрес.



1632 – згідно з романом, Робінзон Крузо повернувся до Англії, пробувши без 35 років, їх понад 28 років – на безлюдному острові. (Даніель Дефо, «Життя і дивовижні пригоди Робінзона Крузо, моряка з Йорка, що прожив двадцять вісім років на самоті на безлюдному острові біля берегів Америки поблизу усть річки Оріноко, куди він був викинутий після аварії корабля, під час якого весь екіпаж корабля , загинув, з викладом його несподіваного звільнення піратами, написані ним самим»).



1888 – у Києві відкривається пам'ятник Богдану Хмельницькому.



1895 – у Франції відбулися перші у світі автоперегони.



1910 – народився Жак-Ів Кусто, найвідоміший аквалангіст та підводник. Хто винайшов акваланг, підводні будинки та апарат «пірнаюче блюдце»? Хто зняв захоплюючий документальний серіал «Підводний світ»? Хто відкрив купу нових видів мешканців морських глибин і розгадав безліч загадок? Хто хто? Кущо!



1935 – американський радіоінженер та винахідник Едвін Армстронг вперше публічно провів радіопередачу в діапазоні FM.



1950 – народився Б'ярне Страуструп, датський вчений та програміст, творець мови програмування C++.



1959 – у сім'ї домогосподарки та лікаря (хм, а кого ж ще?) народився найвідоміший серіальний ескулап, шкідливий до геніальності доктор Хауз, у світі британський актор Х'ю Лорі.



1982 - на екрани США виходить фільм Стівена Спілберга "Інопланетянин". Доходи від прокату та продажу відеокасет перевищать 700 мільйонів доларів, божевільна на той час каса. Головний фантастичних справ майстер відзначився 11 червня ще одним блокбастером – 1993 року вийшов спілбергівський «Парк юрського періоду», який також зірвав пристойний банк.



1985 – автоматична міжпланетна станція "Вега-1" досягла околиць Венери.



1986 – народився Шайа Лабаф, американський актор («Трансформери», «Індіана Джонс і королівство кришталевого черепа», «Уолл-Стріт. Гроші не сплять»).



1991 – фірма Microsoft випустила операційну систему MS DOS 5.0.



2010 – у ПАР розпочався чемпіонат світу з футболу. Переможцем турніру вперше у своїй історії стала збірна Іспанії, а арсенал фанатів поповнився вбивчо гучною зброєю – вувузелою.

Іменини відзначають:

за Новоюліанським календарем: Варфоломій, Марія.



за Юліанським календарем: Андрій, Богдан, Іван, Костянтин, Лука, Марія, Олександр, Фаїна, Федот, Феодосія.