11.06.2024 10:31 Рита Парфенова

Дві когенераційні установки Харків отримає від Чехії

Під час зустрічі з Урядовим уповноваженим Чеської Республіки з питань відновлення України Томашем Копечним, міський голова Ігор Терехов обговорив постачання когенераційних установок до Харкова.



Фото: ХМР

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на міськраду.

Томаш Копечний повідомив, що загалом Чехія надішле дев’ять таких установок для Харківської області, дві найпотужніші з яких будуть передані місту Харкову.

«Я дуже вдячний за прозору співпрацю! В інших регіонах України відбувається не так. Саме тому найбільше коштів виділяють для Харкова. Ми вже готові реалізувати перші конкретні кроки та постачати обладнання», - зазначив Томаш Копечний.

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У свою чергу, Ігор Терехов подякував чеському уряду за допомогу.

«Хотів би ще попросити забронювати для Харкова когенераційні установки чеських виробників. У нас вже є домовленості з банками щодо отримання кредитних ресурсів для закупівлі цього обладнання. Зокрема, Світовий банк виділить 47 млн євро, щоб Харків упродовж двох місяців міг отримати необхідні для забезпечення життєдіяльності міста установки», - підкреслив мер.

Раніше РЕДПОСТ писав, що Харків отримає когенераційні установки від Німеччини.