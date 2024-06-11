Дві когенераційні установки Харків отримає від Чехії

Під час зустрічі з Урядовим уповноваженим Чеської Республіки з питань відновлення України Томашем Копечним, міський голова Ігор Терехов обговорив постачання когенераційних установок до Харкова.
Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на міськраду.
Томаш Копечний повідомив, що загалом Чехія надішле дев’ять таких установок для Харківської області, дві найпотужніші з яких будуть передані місту Харкову.
«Я дуже вдячний за прозору співпрацю! В інших регіонах України відбувається не так. Саме тому найбільше коштів виділяють для Харкова. Ми вже готові реалізувати перші конкретні кроки та постачати обладнання», - зазначив Томаш Копечний.
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Інтуїція та творчий потенціал досягнуть свого піку. День передбачає пасивність, але за правильної волі можна досягти високих результатів.
У Харкові протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. Вранці очікується дощ, який у другій половині дня зміниться дощем із грозами. Увечері - дрібний дощ.
Починаючи з 2008 року, 12 червня в Україні відзначають День працівників фондового ринку.
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