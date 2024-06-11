11.06.2024 16:18

Золотий браслет – варіації на вибір

Здавалося б що може бути простіше ніж підібрати таку прикрасу як браслет. Але не все так просто, навіть якщо ви вже визначилися з металом.

Частіше покупці обирають саме золотий браслет і це зрозуміло, бо така прикраса має неперевершений вигляд і вписується в різні луки. Крім того вона ніколи не вийде з моди бо і золото не втрачає своєї актуальності, і сама прикраса доречна завжди і всюди. Головне, підібрати підходящу варіацію. А тут на вас чекає сюрприз, бо вибір моделей, представлений на сайті Злато, нереально великий. Тому процес підбору може зайняти час і навіть викликати стрес. Адже всі моделі красиві як в чоловічих так і жіночих та дитячих серіях, і хочеться купити не один а кілька браслетів одночасно. І це дуже вдала ідея. Але якщо за планом покупка одного браслету, то консультанти звертають вашу увагу на види, які точно не втратять за жодним модних революцій своєї актуальності.

Золоті браслети – які вони можуть бути?

Є багато дизайнів золотих браслетів, кожен зі своєю естетикою та стилістикою. Ось кілька ідей, які пропонують майстри у своїх колекціях:

Ланцюжок; Пластина або його ще називають манжетою; Трубка; Комбінація різних форм (ланцюжок з пластиною або ланцюжок з трубкою).

Браслет-ланцюжок складається з ланок, з’єднаних між собою за допомогою різних технік плетіння. Він може відрізнятися за розміром, товщиною та типом ланок. Ці всі різні варіації дозволяють запропонувати моделі в різних стилістичних рішеннях.

Браслет-трубка - це жорсткий браслет, широкий або тонкий, який обертається навколо зап'ястя. Він може бути як без застібки так і з замком. Мінімалістичний дизайн робить його елегантним і позачасовим вибором.

Комбінований золотий браслет характеризується ланцюжком з плоскими і товстими ланками, іноді завершується в центрі металевою пластиною. Довгий час такі екземпляри носили лише чоловіки, тепер він унісекс і його можна побачити на всіх зап’ястях. На пластину можна замовити нанесення тексту технікою гравіювання.

Браслет-манжета або пластина, як правило, широкий і жорсткий, його можна одягати на зап’ястя, руку або навіть передпліччя. Дуже модне рішення в новому сезоні. На ньому можуть бути вигравірувані візерунки, різьблені деталі або інкрустація дорогоцінним камінням. Чим складніший дизайн та декор – тим дорожча прикраса. Але оскільки в колекціях мануфактур доступні моделі навіть у середньому та бюджетному сегменті, то придбати красивий золотий браслет до смаку і по кишені – не проблема. Для того щоб зробити вдале придбання треба:

Визначити свій бюджет;

Пам’ятати про розмір прикраси;

Впевнитися в якості.

Перш ніж почати дослідження, важливо визначити бюджет. Ціна золотих браслетів може змінюватися в залежності від різних критеріїв (сплав золота, вага, марка та ін.).

Оцінивши запропонований ціновий діапазон, ви зможете зосередитися на варіантах, які відповідають вашому бюджету.

Переконайтеся, що ви вибрали правильний розмір браслета. Деякі браслети також мають опції регулювання розміру за допомогою застібки. Купуючи золотий браслет, обов’язково переконайтеся що перед вами якісна річ. Але якщо ви робите покупки на сайті Zlato, за якість виробів хвилюватися не доведеться, як і за актуальність фасонів.