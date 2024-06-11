11.06.2024 16:04 Дмитро Колонєй
На Харківщині безробітний став керівником при окупантах
Викрито прибічника ворога на Харківщині.
Як повідомляє РЕДПОСТ
, 55-річний ніде не працюючий мешканець села Співаківка Ізюмського району під час силового захоплення населеного пункту ворогом перейшов на бік загарбників
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добровільно вирішив працювати на ворога;
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у квітні 2022 року обійняв посаду «главы Спиваковского (Красный Шахтарь) сельского совета»;
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забезпечував обробку документів, які подавались місцевими мешканцями до незаконного органу влади;
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збирав паспортні дані жителів;
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організовував видачу так званої «матеріальної» та «гуманітарної» допомоги від оукпантів;
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зробив перепис важкої техніки і транспортних засобів, якими володіли мешканці села;
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організовував проведення агітаційної роботи серед населення, намагаючись створити позитивний імідж держави агресорки;
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займався видачею дозволів на виїзд за межі села.
Після деокупації прибічник росіян залишився мешкати у Співаківці. Правоохоронці зібрали необхідну доказову базу та повідомили йому про підозру.
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