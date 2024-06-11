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11.06.2024  16:04   Дмитро Колонєй

На Харківщині безробітний став керівником при окупантах

Викрито прибічника ворога на Харківщині.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, 55-річний ніде не працюючий мешканець села Співаківка Ізюмського району під час силового захоплення населеного пункту ворогом перейшов на бік загарбників:
 
  • добровільно вирішив працювати на ворога; 
  • у квітні 2022 року обійняв посаду «главы Спиваковского (Красный Шахтарь) сельского совета»;
  • забезпечував обробку документів, які подавались місцевими мешканцями до незаконного органу влади;
  • збирав паспортні дані жителів;
  • організовував видачу так званої «матеріальної» та «гуманітарної» допомоги від оукпантів;
  • зробив перепис важкої техніки і транспортних засобів, якими володіли мешканці села;
  • організовував проведення агітаційної роботи серед населення, намагаючись створити позитивний імідж держави агресорки;
  • займався видачею дозволів на виїзд за межі села.
 
Після деокупації прибічник росіян залишився мешкати у Співаківці. Правоохоронці зібрали необхідну доказову базу та повідомили йому про підозру.
 
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Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові судитимуть сільского голову, який працював на окупантів.
 
Тэги:  колаборант, зрада, харків
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