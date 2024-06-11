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11.06.2024  15:45   Віталій Хінєвіч

Ігор Терехов у Берліні: Питання безпеки для Харкова - номер один

Харківський міський голова Ігор Терехов сьогодні, 11 червня, взяв участь у панельній дискусії на міжнародній конференції «Ukraine Recovery Conferencе», передає РЕДПОСТ .


Ігор Терехов у Берліні: Питання безпеки для Харкова - номер один
Захід проходить у Берліні. В ньому беруть участь понад 2 тис. осіб з більш ніж 60 країн, які представляють різні сфери політики, бізнесу, громадянського суспільства та муніципальних органів влади.
 
Мер Харкова долучився до дискусії, на якій обговорювалося об'єднання зусиль щодо відновлення України.
 
Ігор Терехов зазначив, що для Харкова, який майже щодня страждає від обстрілів оккупантів, головним є питання безпеки. Тільки у травні, зазначив мер, місто пережило 76 обстрілів російського агресора та близько 20 діб повітряних тривог. Також він розповів, що ворог атакував Харків і напередодні. Внаслідок обстрілу постраждали мирні жителі, зокрема, одна людина загинула.
 
«Не від хорошого життя ми будуємо підземні школи та організовуємо навчання в метро. Не від хорошого життя наші люди ховаються у підземку під час повітряних тривог. Це ще один доказ того, що нам потрібна найсучасніша система ППО! Щоб люди жили! Питання безпеки для нас - найголовніше», - наголосив Ігор Терехов.
 
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Тэги:  харків, ігор терехов
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