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11.06.2024  15:35   Віталій Хінєвіч

Завдав удари ножем біля ока та у грудну клітину: 8 років за ґратами проведе харківʼянин

У грудні 2023 року компанія знайомих відпочивала та вживала алкогольні напої у помешканні по вул. Глібівська у Харкові.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.
 
Чоловіки почали сваритись, але словами конфлікт вирішити не вдалось. 
 
35-річний обвинувачений завдав удари ножем біля ока та у грудну клітину потерпілого, а потім продовжив бити кулаками по обличчю та тулубу. Життя постраждалого вдалось врятувати завдяки тому, що присутні викликали швидку допомогу. Зловмисник, у свою чергу, швидко втік з місця злочину.
 
Правоохоронці викрили його. До винесення вироку фігурант перебував під вартою. У судовому засіданні зловмисник свою вину не визнав.
 
Обвинувальний вирок винесено Київським районним судом м. Харкова. Йому призначено покарання у виді восьми років позбавлення волі. Триває строк на апеляційне оскарження.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що суд Харкова судитиме сільского голову, який працював на окупантів.
Тэги:  події, харків
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