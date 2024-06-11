11.06.2024 15:35 Віталій Хінєвіч

Завдав удари ножем біля ока та у грудну клітину: 8 років за ґратами проведе харківʼянин

У грудні 2023 року компанія знайомих відпочивала та вживала алкогольні напої у помешканні по вул. Глібівська у Харкові.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

Чоловіки почали сваритись, але словами конфлікт вирішити не вдалось.

35-річний обвинувачений завдав удари ножем біля ока та у грудну клітину потерпілого, а потім продовжив бити кулаками по обличчю та тулубу. Життя постраждалого вдалось врятувати завдяки тому, що присутні викликали швидку допомогу. Зловмисник, у свою чергу, швидко втік з місця злочину.

Правоохоронці викрили його. До винесення вироку фігурант перебував під вартою. У судовому засіданні зловмисник свою вину не визнав.

Обвинувальний вирок винесено Київським районним судом м. Харкова. Йому призначено покарання у виді восьми років позбавлення волі. Триває строк на апеляційне оскарження.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що суд Харкова судитиме сільского голову, який працював на окупантів.