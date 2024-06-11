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11.06.2024  15:21   Дмитро Колонєй

Спортсмен з Харкова став чемпіоном Європи с шашок

Представник Харкова здобув дві нагороди континентальної першості.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, харків'янин Юрій Анікєєв здобув золоту та бронзову медалі чемпіонату Європи з шашок-100, який відбувся з 2 по 9 червня 2024 року в Італії:
 
  • переміг у рапіді, набравши 13 очок. Суперників з Ізраїлю та Нідерландів, які посіли друге та третє місце, українець обійшов на одне очко. 
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  • став бронзовим призером у бліці. На його рахунку було 13 очок. Стільки ж набрав Ян Грунендейк з Нідерландів, але за додатковими показниками випередив Юрія, та посів друге місце. Чемпіоном у бліці став Олександр Шварцман з Ізраїлю (14 очок).
 
Загалом українці здобули на цьому чемпіонаті Європи 2 золоті, 1 срібну та 1 бронзову медалі.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що харківський автогонщик став віце-чемпіоном України
 
Тэги:  спорт, перемога, харків, шашки
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