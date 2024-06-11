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11.06.2024  15:05   Віталій Хінєвіч

Окупанти вбили рибалку на березі річки у Харківській області

Іскандером окупанти атакували Чугуївський район, вогонь відкрили з іншого боку річки.

Фото надав Сергій Болвінов
 
Про це повідомив начальник Слідчого управління ГУ Нацполіції у Харківській області Сергій Болвінов, передає РЕДПОСТ.
 
Зазначається, що в момент обстрілу поблизу дамби рибалили двоє чоловіків. Один із них з пораненнями в лікарні, інший загинув на місці.
 
«Обидва приїхали на відпочинок з Харкова та обрали тихе місце на річці поблизу Есхара. У загиблого чоловіка залишилося двоє дітей, сам він працював водієм в дорожній компанії, а родина зараз в Ірландії.
 
Нагадую та хочу знову застерегти: росіяни роблять все, щоби залякати та максимально тероризувати та вбити цивільних. На цьому узбережжі не було жодного військового об'єкту, техніки. Але ворог свідомо б'є по таких місцях. Закликаю всіх бути максимально обережними»,- повідомив Сергій Болвінов.
 

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Раніше РЕДПОСТ писав, що на Харківщині через ворожий обстріл загинула людина, ще двоє отримали поранення.

Тэги:  агрессия россии, харків
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