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11.06.2024  19:34   Дмитро Колонєй

Харків отримає енергетичне обладнання з Японії

Мер Харкова Ігор Терехов провів перемовини з представниками Міністерства економіки Японії та Японським агентством міжнародного співробітництва.


Харків отримає енергетичне обладнання з Японії
Як повідомляє РЕДПОСТ під час перемовин із японськими партнерами мер Харкова Ігор Терехов обговорив питання надання Харкову термінової допомоги. 
 
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Сторони обговорили передачу місту енергетичного обладнання, яке вже зараз закупляється за кошти японських партнерів, а також плани щодо майбутньої співпраці у сфері енергетики і теплопостачання. 
 
На сьогодні Японське агентство міжнародного співробітництва вже передало КП «Харківські теплові мережі» по три котли та насоси для ТЕЦ, понад 4 км трубопроводів, 300 одиниць запірної арматури, а також великий автокран, бульдозер, три екскаватори. Крім того, JICA надало спецтехніку КП «Шляхрембуд» та іншим комунальним підприємствам, які забезпечують життєдіяльність Харкова.
 
Отримає енергетичне обладання з Японії Харків
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що Харківська міськрада підписала комплексну програму підтримки з ЄБРР та розвитку для українських міст.
 
Тэги:  ігор терехов, допомога, харків, агрессия россии
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