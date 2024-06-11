11.06.2024 19:34 Дмитро Колонєй

Харків отримає енергетичне обладнання з Японії

Мер Харкова Ігор Терехов провів перемовини з представниками Міністерства економіки Японії та Японським агентством міжнародного співробітництва.



Харків отримає енергетичне обладнання з Японії



Як повідомляє РЕДПОСТ під час перемовин із японськими партнерами мер Харкова Ігор Терехов обговорив питання надання Харкову термінової допомоги.

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Сторони обговорили передачу місту енергетичного обладнання, яке вже зараз закупляється за кошти японських партнерів, а також плани щодо майбутньої співпраці у сфері енергетики і теплопостачання.

На сьогодні Японське агентство міжнародного співробітництва вже передало КП «Харківські теплові мережі» по три котли та насоси для ТЕЦ, понад 4 км трубопроводів, 300 одиниць запірної арматури, а також великий автокран, бульдозер, три екскаватори. Крім того, JICA надало спецтехніку КП «Шляхрембуд» та іншим комунальним підприємствам, які забезпечують життєдіяльність Харкова.