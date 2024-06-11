Мешканці Білгородщини готуються тікати через активні бойові дії на Харківщині (відео)

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Гороскоп на 12 червня для всіх знаків зодіаку: що обіцяють зірки Інтуїція та творчий потенціал досягнуть свого піку. День передбачає пасивність, але за правильної волі можна досягти високих результатів.

Прогноз погоди у Харкові на 12 червня У Харкові протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. Вранці очікується дощ, який у другій половині дня зміниться дощем із грозами. Увечері - дрібний дощ.