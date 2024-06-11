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11.06.2024  20:13   

Мешканці Білгородщини готуються тікати через активні бойові дії на Харківщині (відео)

Про побоювання росіян через дії на Харківщині свідчить перехоплення воєнної розвідки України.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, у перехопленій розмові цивільних про необхідність евакуації з Шебекіного Білгородської області через посилення активних дій на Харківському напрямку. Росіяни вважають, що треба виїжджати з населеного пункту. 
 
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Тэги:  перехоплення, агрессия россии, харків
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