Ігор Терехов обговорив підтримку Харкова з Данською радою у справах біженців

Міжнародна організація готова взяти на відновлення гуртожитки Харкова, які постраждали під час обстрілів, для розміщення переселенців.
Як повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на міськраду, у Харкові пройшла зустріч міського голови Ігоря Терехова з керівником Представництва Данської ради у справах біженців (DRC) в Україні Джуліаном Закрзевські та регіональною менеджеркою з адміністративної та програмної діяльності організації в Харківській та Донецькій областях Рейчел Ді Сербо.
Під час спілкування Ігор Терехов закцентував увагу на необхідності закриття неба над Харковом сучасними засобами протиповітряної оборони та важливості допомоги місту в підготовці до наступного опалювального сезону. За словами мера, щоб пережити зиму, до її початку треба встигнути децентралізувати системи водо-, тепло- та електропостачання.
«Я вдячний вам за те, що ви відновлюєте житло містян. Це дуже важливо, враховуючи, що росія постійно б’є саме по спальним кварталам з щільною забудовою. Сподіваюся, що надалі вдасться ще більше посилити цю підтримку, адже багато людей зараз переїжджають до Харкова з населених пунктів, де тривають активні бойові дії», - зазначив мер.
Своєю чергою Джуліан Закрзевські зауважив, що з початку повномасштабного вторгнення його команда вже відновила близько 600 осель харків’ян на суму понад 46 млн грн. Та, враховуючи останні обставини, пов’язані з ескалацією обстрілів у місті, організація готова збільшити обсяги допомоги.
«Попри все, ми не просто не підемо з міста, а працюватимемо ще ефективніше, щоб допомогти людям. Зараз ми готові додатково взяти на відновлення міські гуртожитки, які постраждали під час обстрілів», - сказав Джуліан Закрзевські.
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