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28.05.2024  06:00   Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 28 травня

Ранок у Харкові буде безхмарним, але вже в середині дня небо вкриється хмарами, які залишаться до вечора. Опадів не очікується.

погода

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

28 травня очікується мінлива хмарність. Без опадів.

Вітер східний, 7–12 м/с.

Температура повітря: вночі 13–15°, вдень 27–29°.

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Народні прикмети

  • як правило, цей день завжди буває теплим і вказує на те, що прийдешнє літо теж буде теплим;
  • якщо йде дощ – чекайте на грози протягом всього червня;
  • дощить — до сухої осені;
  • у небі довго видно веселку — чекайте на негоду;
  • оси активно літають — найближчим часом погода покращиться.

 

Тэги:  прогноз погоди, погода, харків
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