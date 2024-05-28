Прогноз погоди у Харкові на 28 травня

Ранок у Харкові буде безхмарним, але вже в середині дня небо вкриється хмарами, які залишаться до вечора. Опадів не очікується.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.
28 травня очікується мінлива хмарність. Без опадів.
Вітер східний, 7–12 м/с.
Температура повітря: вночі 13–15°, вдень 27–29°.
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Сьогодні зірки радять зайнятися домашніми справами чи спокійними проектами. День схиляє до радикалізму та безапеляційних міркувань, тому компроміси будуть важкі. Спрямуйте свою енергію на фітнес, шопінг чи прості домашні завдання.
Ранок у Харкові буде безхмарним, але вже в середині дня небо вкриється хмарами, які залишаться до вечора. Опадів не очікується.
Щороку 28 травня у світі відзначають День здоров’я жінок.
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