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02.06.2024  21:46   Рита Парфенова

Харківського боксера чекає виступ на Олімпіаді в Парижі

Спортсмен з Харкова Айдер Абдураімов здобув ліцензію на Олімпіаду в Парижі.

Айдер Абдураімов
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.
 
Айдер Абдураімов, харківський спортсмен, зміг пробитися до фіналу кваліфікаційного турніру з боксу, який пройшов у Таїланді, і здобув ліцензію на Олімпійські ігри-2024.
 
У ваговій категорії до 57 кг. він впевнено переміг представників Венесуели, Замбії, Таджикистану та Німеччини, гідно заслуживши право виступити на олімпійській арені.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що бігьорл Stefani з Харкова стала героїнею серіалу "Breaking Life: Road to Paris 2024", який розповідає про виконавців, що змагаються за право виступити на Літніх Олімпійськіх іграх в Парижі.
Тэги:  спорт, олімпіада, бокс, харків
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