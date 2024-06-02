02.06.2024 21:46 Рита Парфенова

Харківського боксера чекає виступ на Олімпіаді в Парижі

Спортсмен з Харкова Айдер Абдураімов здобув ліцензію на Олімпіаду в Парижі.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.

Айдер Абдураімов, харківський спортсмен, зміг пробитися до фіналу кваліфікаційного турніру з боксу, який пройшов у Таїланді, і здобув ліцензію на Олімпійські ігри-2024.

У ваговій категорії до 57 кг. він впевнено переміг представників Венесуели, Замбії, Таджикистану та Німеччини, гідно заслуживши право виступити на олімпійській арені.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram

Раніше РЕДПОСТ писав, що бігьорл Stefani з Харкова стала героїнею серіалу "Breaking Life: Road to Paris 2024", який розповідає про виконавців, що змагаються за право виступити на Літніх Олімпійськіх іграх в Парижі.