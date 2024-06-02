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02.06.2024  20:54   Рита Парфенова

Удар дронів харківських прикордонників погіршив логістику окупантів (відео)

Вдень прикордонники працюють FPV-шками по ворожих позиціях, вночі – «Вампірами» по логістичних шляхах окупантів.

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Держприкордонслужбу України.

Прикордонники бригади «Помста» під час проведення повітряної розвідки на Харківщині виявили позиції російських окупаційних військ.

По місцях укриття було нанесено ударів дронами-камікадзе. Також двома влучаннями фугасних снарядів з важкого ударного дрона «Вампір» знищено переправу через річку Вільшана та ускладнено логістичні спроможності окупантів на Харківщині.

Відмінна робота підрозділу розвідувально-ударних безпілотних повітряних суден «Рубаки».

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Раніше РЕДПОСТ показав відео, як на Вовчанському напрямку прикордонники знищують окупантів.

 

Тэги:  сталевий кордон, прикордонники, харків
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