Удар дронів харківських прикордонників погіршив логістику окупантів (відео)

Вдень прикордонники працюють FPV-шками по ворожих позиціях, вночі – «Вампірами» по логістичних шляхах окупантів.
Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Держприкордонслужбу України.
Прикордонники бригади «Помста» під час проведення повітряної розвідки на Харківщині виявили позиції російських окупаційних військ.
По місцях укриття було нанесено ударів дронами-камікадзе. Також двома влучаннями фугасних снарядів з важкого ударного дрона «Вампір» знищено переправу через річку Вільшана та ускладнено логістичні спроможності окупантів на Харківщині.
Відмінна робота підрозділу розвідувально-ударних безпілотних повітряних суден «Рубаки».
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Раніше РЕДПОСТ показав відео, як на Вовчанському напрямку прикордонники знищують окупантів.
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