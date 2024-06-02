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02.06.2024  20:07   Рита Парфенова

Окупанти скинули 20 авіабомб на Харківщину

Оперативна інформація станом на 17.00 02.06.2024 щодо російського вторгнення.

війна в україні
Фото ілюстративне
 
Про стан бойових дій на території Харківської області повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.
 
На Харківському напрямку російські терористи продовжують руйнувати населені пункти авіаударами, запускаючи бомби з території рф. Від початку цієї доби ворог скинув 20 бомб.
 
Пообіді російські загарбники завдали авіаційного удару у район українського Вовчанських Хуторів з напрямку Шебекіно (рф).
 
Агресор також здійснив одну атаку неподалік Стариці. Українські військові посилюють оборону та активно виснажують наступальний потенціал ворога.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що вранці 2 червня російські війська розпочали масований штурм наших позицій у районі населеного пункту Стариця.
Тэги:  генштаб, харків, агрессия россии
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