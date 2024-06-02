Харків війшов у топ закладів вищої освіти за кількістю студентів

Незважаючи на повномасштабне вторгнення РФ та пошкодження корпусів багатьох університетів, Харківщина займає друге місце в Україні за кількістю студентів у закладах вищої освіти.
Ця інформація була отримана з відповіді Міністерства освіти і науки України на запит журналіста Ґвара Медіа, передає РЕДПОСТ.
На 2024 рік Харківська область займає другу позицію після Києва за кількістю студентів. Перші п’ять регіонів виглядають так:
Після початку повномасштабного вторгнення кількість студентів у регіоні поступово зменшується. Якщо у 2022 році їх було майже 135 тисяч, то у 2023 році – вже 126 507.
На національному рівні також спостерігається зменшення кількості закладів вищої освіти. За даними МОН, на початок 2022 року їх було 437, у 2023 році – 428, а цьогоріч – вже 418.
Варто зазначити, що 13 лютого 2024 року Кабмін ухвалив рішення про реорганізацію Української інженерно-педагогічної академії в Харкові, приєднавши її до Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна.
А 8 березня на засіданні уряду ухвалено розпорядження «Про погодження реорганізації Інституту іоносфери». Заклад приєднають до Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут».
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Раніше РЕДПОСТ писав, що харківські університети увійшли до міжнародного рейтингу QS World University Rankings 2024.
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