02.06.2024 18:27 Рита Парфенова

Харків війшов у топ закладів вищої освіти за кількістю студентів

Незважаючи на повномасштабне вторгнення РФ та пошкодження корпусів багатьох університетів, Харківщина займає друге місце в Україні за кількістю студентів у закладах вищої освіти.

Ця інформація була отримана з відповіді Міністерства освіти і науки України на запит журналіста Ґвара Медіа, передає РЕДПОСТ.

На 2024 рік Харківська область займає другу позицію після Києва за кількістю студентів. Перші п’ять регіонів виглядають так:

Київ – 282 488 студентів

Харківська область – 123 208 студентів

Львівська область – 104 874 студенти

Дніпропетровська область – 75 408 студентів

Одеська область – 72 193 студенти

Після початку повномасштабного вторгнення кількість студентів у регіоні поступово зменшується. Якщо у 2022 році їх було майже 135 тисяч, то у 2023 році – вже 126 507.

На національному рівні також спостерігається зменшення кількості закладів вищої освіти. За даними МОН, на початок 2022 року їх було 437, у 2023 році – 428, а цьогоріч – вже 418.

Варто зазначити, що 13 лютого 2024 року Кабмін ухвалив рішення про реорганізацію Української інженерно-педагогічної академії в Харкові, приєднавши її до Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна.

А 8 березня на засіданні уряду ухвалено розпорядження «Про погодження реорганізації Інституту іоносфери». Заклад приєднають до Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут».

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Раніше РЕДПОСТ писав, що харківські університети увійшли до міжнародного рейтингу QS World University Rankings 2024.