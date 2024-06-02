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02.06.2024  17:06   Рита Парфенова

Військові рф вдарили «Іскандером» по місту на Харківщині (фото)

Російські війська обстріляли Ізюмщину, постраждала мирна мешканка.

Новини Харкова: російські війська обстріляли Ізюмщину
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.
 
За інформацією слідства, 2 червня близько 5:10 російські війська завдали ракетного удару по м. Ізюм. Пошкоджено будівлі медичного закладу. Попередньо встановлено, що ворог застосував ракету «Іскандер-М».
 
Новини Харкова: російські війська обстріляли Ізюмщину
 
Приблизно о 10:00 того ж дня окупанти здійснили авіаудари по с. Борівська Андріївка, внаслідок чого загорілись два житлові будинки. Постраждала 86-річна жінка, яка отримала тілесні ушкодження. За попередніми даними, російські військові вдарили по селу чотирма УМПБ Д-30.
 
Під процесуальним керівництвом Ізюмської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).
 
Прокурори та слідчі поліції вживають усіх можливих заходів для документування воєнних злочинів, вчинених російськими військами.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що дві людини отримали травми внаслідок авіаобстрілу Харківської області вранці 2 червня 2024 року.

Новини Харкова: російські війська обстріляли Ізюмщину

Тэги:  ракетний удар, харків, агрессия россии
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