02.06.2024 17:06 Рита Парфенова

Військові рф вдарили «Іскандером» по місту на Харківщині (фото)

Російські війська обстріляли Ізюмщину, постраждала мирна мешканка.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

За інформацією слідства, 2 червня близько 5:10 російські війська завдали ракетного удару по м. Ізюм. Пошкоджено будівлі медичного закладу. Попередньо встановлено, що ворог застосував ракету «Іскандер-М».

Приблизно о 10:00 того ж дня окупанти здійснили авіаудари по с. Борівська Андріївка, внаслідок чого загорілись два житлові будинки. Постраждала 86-річна жінка, яка отримала тілесні ушкодження. За попередніми даними, російські військові вдарили по селу чотирма УМПБ Д-30.

Під процесуальним керівництвом Ізюмської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Прокурори та слідчі поліції вживають усіх можливих заходів для документування воєнних злочинів, вчинених російськими військами.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що дві людини отримали травми внаслідок авіаобстрілу Харківської області вранці 2 червня 2024 року.