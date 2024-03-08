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08.03.2024  20:55   Віталій Хінєвіч

Інститут іоносфери приєднають до Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут»

Модернізація необхідна для більш ефективного управління науковими установами, посилення конкурентоспроможності ЗВО та створення потужних наукових осередків.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на МОН України.
 
8 березня на засіданні уряду ухвалено розпорядження «Про погодження реорганізації Інституту іоносфери». Заклад приєднають до Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут». 
 
«Реорганізація відбуватиметься з повним збереженням наявного фінансування та матеріально-технічної бази. Інститут іоносфери також збереже статус окремого дослідницького структурного підрозділу у складі ХПІ»,- повідомляють у Міністерство освіти і науки України.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що НМТ на Харківщині складатимуть майже 17 тисяч абітурієнтів.
 
Тэги:  харків, освіта
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