Інститут іоносфери приєднають до Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут»

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Гороскоп на 8 березня для всіх знаків зодіаку: що обіцяють зірки Сьогодні зірки попереджають про тимчасові обмеження та нестачу уваги до здоров'я, але радять бути пильними та уникати ризиків.

Прогноз погоди у Харкові на 8 березня Небо у Харкові вкрите хмарами тільки вночі, вранці воно очиститься та буде ясним до самого вечора. Без опадів.