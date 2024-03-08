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08.03.2024  21:47   

Готуємо мигдальне печиво з коньяком

Рецепт надзвичайно популярного у світі печива.

 
Як пише РЕДПОСТ, мигдальне печиво популярне у багатьох країнах світу. Не одна з них претендує на його батьківщину. В Італії є романтична легенда про кохання юнака Джорджіо та дівчини Паоли, які були вбиті ударом меча суворого господаря дівчини, поховані разом, а на їхніх могилах виросли мигдальні дерева, гілки яких міцно сплелися. Батько загиблого юнака - найкращий пекар Тоскани - спік мигдальне печиво на згадку про вбитих.
 
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Печиво присутнє у традиційному чаюванні британців, вважається невід'ємною частиною французької кухні, іспанський варіант печива відомий як аlmendrados, а євреї вважають його своїм через присутність мигдалю у складі великодньої страви харосет.
 
Щодо рецепту, який наводиться нами, то замість коньяка можна взяти бренді або ароматний лікер Амаретто.
 

Мигдальне печиво з коньяком

 

Продукти:

 
  • 200 г мигдального борошна,
  • 1 яйце,
  • 100 г цукру,
  • 1 ст. какао,
  • 1 ч. л. розпушувача,
  • 1 ст. коньяку,
  • цукрова пудра,
  • мигдаль.
 

Покроковий рецепт приготування:

 
  1. Збити яйце з цукром до пишності
  2. Додати коньяк.
  3. Після чого додати просіяне мигдальне борошно, розпушувач і какао.
  4. З отриманого тесту сформувати невеликі кульки
  5. Обваляти їх у цукровій пудрі
  6. Прикрасити ядрами мигдалю.
  7. Випікати печиво 15 хвилин|мінути| в духовці при 180 градусах.

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ розповідав, як  приготувати святковий салат із лаваша з буряком.

 

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Тэги:  рецепт, печиво, горіхи, мигдаль, яйця, цукор, борошно
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