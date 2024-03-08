08.03.2024 21:47
Готуємо мигдальне печиво з коньяком
Рецепт надзвичайно популярного у світі печива.
Як пише РЕДПОСТ
, мигдальне печиво популярне у багатьох країнах світу. Не одна з них претендує на його батьківщину. В Італії є романтична легенда про кохання юнака Джорджіо та дівчини Паоли, які були вбиті ударом меча суворого господаря дівчини, поховані разом, а на їхніх могилах виросли мигдальні дерева, гілки яких міцно сплелися. Батько загиблого юнака - найкращий пекар Тоскани - спік мигдальне печиво на згадку про вбитих.
Печиво присутнє у традиційному чаюванні британців, вважається невід'ємною частиною французької кухні, іспанський варіант печива відомий як аlmendrados, а євреї вважають його своїм через присутність мигдалю у складі великодньої страви харосет.
Щодо рецепту, який наводиться нами, то замість коньяка можна взяти бренді або ароматний лікер Амаретто.
Мигдальне печиво з коньяком
Продукти:
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200 г мигдального борошна,
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1 яйце,
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100 г цукру,
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1 ст. какао,
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1 ч. л. розпушувача,
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1 ст. коньяку,
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цукрова пудра,
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мигдаль.
Покроковий рецепт приготування:
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Збити яйце з цукром до пишності
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Додати коньяк.
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Після чого додати просіяне мигдальне борошно, розпушувач і какао.
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З отриманого тесту сформувати невеликі кульки
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Обваляти їх у цукровій пудрі
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Прикрасити ядрами мигдалю.
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Випікати печиво 15 хвилин|мінути| в духовці при 180 градусах.
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ розповідав, як приготувати святковий салат із лаваша з буряком.
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