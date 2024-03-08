08.03.2024 21:47

Готуємо мигдальне печиво з коньяком

Рецепт надзвичайно популярного у світі печива.

Як пише РЕДПОСТ , мигдальне печиво популярне у багатьох країнах світу. Не одна з них претендує на його батьківщину. В Італії є романтична легенда про кохання юнака Джорджіо та дівчини Паоли, які були вбиті ударом меча суворого господаря дівчини, поховані разом, а на їхніх могилах виросли мигдальні дерева, гілки яких міцно сплелися. Батько загиблого юнака - найкращий пекар Тоскани - спік мигдальне печиво на згадку про вбитих.

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Печиво присутнє у традиційному чаюванні британців, вважається невід'ємною частиною французької кухні, іспанський варіант печива відомий як аlmendrados, а євреї вважають його своїм через присутність мигдалю у складі великодньої страви харосет.

Щодо рецепту, який наводиться нами, то замість коньяка можна взяти бренді або ароматний лікер Амаретто.

Мигдальне печиво з коньяком

Продукти:

200 г мигдального борошна,

1 яйце,

100 г цукру,

1 ст. какао,

1 ч. л. розпушувача,

1 ст. коньяку,

цукрова пудра,

мигдаль.

Покроковий рецепт приготування:

Збити яйце з цукром до пишності Додати коньяк. Після чого додати просіяне мигдальне борошно, розпушувач і какао. З отриманого тесту сформувати невеликі кульки Обваляти їх у цукровій пудрі Прикрасити ядрами мигдалю. Випікати печиво 15 хвилин|мінути| в духовці при 180 градусах.

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ розповідав, як приготувати святковий салат із лаваша з буряком.

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