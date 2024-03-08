08.03.2024 22:07

У Харкові пройшов урочистий захід до Міжнародного жіночого дня (фото)

Прийом міського голови з нагоди Міжнародного жіночого дня провели сьогодні, 8 березня, в місті Харкові.



Фото: РЕДПОСТ

У заході взяли участь працівниці організацій, установ та підприємств міста, органів поліції, ДСНС, військові, волонтери, повідомляє РЕДПОСТ

Харківський міський голова Ігор Терехов привітав присутніх зі святом весни та подякував за віддану працю в місті-герої Харкові.

«Я чудово пам’ятаю, як у 2022 році ми готувалися до Міжнародного жіночого дня. До початку війни на будівлі міськради ми встановили тюльпан, який витримав обстріли та став справжнім символом української весни та незламності. Я впевнений: щороку ми будемо святкувати 8 Березня в мирній Україні. Зараз я хочу подякувати нашим захисницям, медпрацівникам, вчителям, працівницям комунальних підприємств. Ви - герої, завдяки яким Харків живе та працює», - зазначив очільник міста.



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