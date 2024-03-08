08.03.2024 22:07
У Харкові пройшов урочистий захід до Міжнародного жіночого дня (фото)
Прийом міського голови з нагоди Міжнародного жіночого дня провели сьогодні, 8 березня, в місті Харкові.
Фото: РЕДПОСТ
У заході взяли участь працівниці організацій, установ та підприємств міста, органів поліції, ДСНС, військові, волонтери, повідомляє РЕДПОСТ
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Харківський міський голова Ігор Терехов привітав присутніх зі святом весни та подякував за віддану працю в місті-герої Харкові.
«Я чудово пам’ятаю, як у 2022 році ми готувалися до Міжнародного жіночого дня. До початку війни на будівлі міськради ми встановили тюльпан, який витримав обстріли та став справжнім символом української весни та незламності. Я впевнений: щороку ми будемо святкувати 8 Березня в мирній Україні. Зараз я хочу подякувати нашим захисницям, медпрацівникам, вчителям, працівницям комунальних підприємств. Ви - герої, завдяки яким Харків живе та працює», - зазначив очільник міста.
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